ЧП в энергетике может привести к многомиллионным убыткам в промышленности - эксперты

Такое мнение высказал народный депутат и глава украинского Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

«В законопроекте множество недостатков и непонятных моментов. Не ясно с какого момента можно считать, что Россия ограничивает поставки энергоресурсов в Украину? Если не поставлен один вагон коксующегося угля из России, это тоже означает, что нужно вводить особый режим в энергетике?», - говорит глава УСПП. По его мнению, нет и четких правил, как и кого будут отключать: выходит, этот вопрос будет решаться у главы Минэнергоугля или в кабинете министров, а это прямой путь к коррупции. По его мнению, законопроект нарушает Конституцию и множество других законов, потому он должен быть как минимум доработан.

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Старший аналитик ИК Dragon Capital Денис Саква придерживается такого же мнения. «Закон выписан крайне некачественно и в таком виде опасен для промышленности и для экономики в целом. По нему любое промышленное предприятие в Украине может быть без всяких оснований отключено от энергопоставок, что конечно неприемлемо», - отмечает Саква. По его словам, законопроект позволяет по сути экспроприировать энергорсурсы у собственников. «Это нельзя назвать современной европейской практикой», - отмечает эксперт.

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Законопроект «Об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе» парламент начал рассматривать только с третьей попытки после того, как премьер Арсений Яценюк предупредил депутатов о возможном "переформатировании Верховной рады, правительства и правящей коалиции". Документ принят 4 июля в первом чтении. Комитет Верховной рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией назвал законопроект не соответствующим нормам антикоррупционного законодательства. Законопроект предоставляет неограниченные права Минэнергоуглю в управлении ТЭК «в особый период».