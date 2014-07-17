ЕК изучает сценарии частичного или полного прекращения поставок газа через Украину

Об этом в четверг на пресс-конференции, которая состоялась по результатам заседания Европейского Совета сообщил президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

По его словам, на заседании Совета он доложил о ходе газового спора между Украиной и Россией и усилия, которые прилагает Европейская комиссия для его решения.

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Касаясь вопроса безопасности поставок газа в ЕС, Баррозу сказал: „Комиссия начала исследование и проверку энергетической системы относительно различных сценариев частичного или полного прекращения поставок газа через Украину. Мы будем готовы доложить выводы к заседанию Европейского Совета, которое состоится в октябре”.