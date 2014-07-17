Еврокомиссия не дала России расширенного доступа к газопроводу OPAL

Еврокомиссия на неопределенный срок отложила решение о предоставлении России полного доступа к газопроводу Opal, который необходим РФ для увеличения поставок топлива в Европу по магистрали Северный поток, сообщила Рейтер представитель комиссии.

Речь идет о 470-километровом газопроводе, проходящем через Германию в Чехию и подключенном к Северному потоку. Сейчас Северный поток, позволяющий российскому Газпрому экспортировать топливо в Европу, минуя территорию Украины, используется только наполовину из-за правил ЕС, ограничивающих поставщикам газа доступ к газопроводам.

"Комиссия согласилась с German Federal Network Agency (BNetzA) отложить срок принятия решения", - сказала представитель ЕС Сабина Бергер в среду.

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После революции в Украине и аннексии Россией Крыма отношения между РФ и крупнейшим импортером российского газа Европой переживают худший со времен холодной войны период, а Еврокомиссия продолжает антимонопольное расследование в отношении российского газового концерна, начавшееся еще до смены власти вУкраине.

"Причина - технические вопросы, требующие дополнительного изучения. Сейчас сложно сказать, когда будет принято решение", - сказала Бергер.

Решение, о котором Москва не может договориться уже несколько лет, стало еще актуальнее после того, как в июне РФ прекратила поставки газа Украине. Через территорию Украины проходит около половины транзита газа в ЕС, и Москва признает, что газовый конфликт с Киевом чреват срывом поставок в Европу.

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Северный поток имеет пропускную способность 55 миллиардов кубометров газа в год, но сейчас используется только наполовину из-за действующего в Европе ограничения на доступ к газопроводам. Москва продолжает надеяться, что ЕС сделает Газпрому исключение, но пока российский экспортный гигант может пользоваться лишь половиной мощности магистрали Opal.