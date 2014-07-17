"Газпром" ставит антирекорды десятилетия из-за прекращения поставок в Украину

Из-за прекращения поставок в Украину «Газпром» был вынужден значительно снизить добычу газа. По оценкам экспертов, это обходится компании в $50–60 млн недополученной выручки в день, а по итогам за год выручка может снизиться на 5% (около $7,7 млрд). Также зафиксировано заметное снижение поставок российского газа в дальнее зарубежье, сообщает «Газета.Ru»

По данным ЦДУ ТЭК, 14 июля был зафиксирован минимальный за последние 10 лет объем добычи — 882,8 млн кубометров. Минимум в прошлом году составлял 1044,5 млн кубов, а предыдущий антирекорд был установлен в кризисном 2009 году — 891,7 млн кубометров.

Главной причиной снижения добычи стало прекращение поставок в Украину. «Газпром» 16 июня перевел «Нафтогаз Украины» на предоплатную схему поставок. С этого момента Украина российский газ не получала (через украинскую территорию идет только транзит в Европу). Таким образом, поставки «Газпрома» снизились примерно на 100 млн кубов в день.

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«Экстраполировать результаты одного дня на годовой период нельзя, тем более что сейчас идет сезонное снижение спроса, — говорит портфельный управляющий ИК «Анкор Инвест» Сергей Вахрамеев. — Однако и по данным за первое полугодие 2014 года добыча «Газпрома» (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) упала примерно на 4,5%, с 240,2 млрд кубометров до 229,4 млрд кубов».

Эксперт напоминает, что 2009 год был кризисным и, чтобы добыча в 2014 году снизилась до его уровня, она должна упасть на 5,3% (с 487 млрд кубов в 2013-м до 461 млрд кубов, как было в 2009 году). Это может произойти в случае, если поставки в Украину не будут возобновлены.

«Снижение годовой добычи более чем на 5% явно негативно для компании, — отмечает Вахрамеев. — Это означает аналогичное снижение выручки (если исходить из того, что цены останутся на нынешнем уровне). Впрочем, инвесторы это, скорее всего, уже учли».

По итогам 2013 года выручка «Газпрома» составила 5,3 трлн руб. (+10% к 2012 году). Таким образом, падение выручки на 5% в денежном эквиваленте составит 265 млрд руб., или $7,7 млрд.

Также отмечается заметное снижение с июля поставок в дальнее зарубежье. За первые две недели месяца они снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. По прогнозам Агентства газовой информации, к концу месяца снижение может достигнуть 12–13%. Но общий показатель за семь месяцев может на доли процента превысить результаты января — июля 2013 года.

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Полугодовые показатели превышают 2013 год. В начале июля глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что за первое полугодие текущего года поставки в дальнее зарубежье выросли на 2,8% (до 82,88 млрд кубометров) — даже с учетом того, что 2013 год был рекордным по уровню зарубежных поставок за всю историю компании (в прошлом году «Газпром» поставил в Европу и Турцию 162,7 млрд кубов, что на 16,3% выше показателей предыдущего года).