Предприятия ТЭК обязали перечислить дивиденды в госбюджет

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил предприятиям топливно-энергетического комплекса, где есть государственная доля, перечислить дивиденды в госбюджет за последние несколько лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан на брифинге в Кабинете министров.

"Премьер-министр дал поручение всем государственным компаниям относительно перечисления дивидендов в государственный бюджет, в том числе и такому предприятию как "Укрнафта", - сказал Продан.

По его словам, объем дивидендов, которые «Укрнафта» должна перечислить в государственный бюджет, на сегодняшний день составляет 1,3 млрд грн.

В тоже время министр не сообщил общий объем средств, которые планируется направить в государственный бюджет в качестве дивидендов от предприятий ТЭК с госдолей.

Как ранее сообщал УНИАН, крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» в 2013 году сократила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом в 7,5 раза – до 0,190 млрд грн с 1,428 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным количеством других нефтесервисных подразделений.

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Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.