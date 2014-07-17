В Украине за полгода выросла добыча газа и снизилась добыча нефти

Добыча природного газа в Украине в январе-июне 2014 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,3% - до 9,8 млрд кубометров, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, добыча природного газа в июне по сравнению с маем сократилась на 2,8% - до 1,6 млрд кубометров, а по сравнению с июнем 2013 года - увеличилась на 1,7%.

Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров.

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Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

Добыча нефти в Украине за январь-июнь 2014 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 4,3% – до 1,036 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В июне добыча нефти сократилась по сравнению с маем на 3,6%, а по сравнению с июнем прошлого года - на 5,2%, до 170 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине в 2013 году сократилась на 5,4% – до 2,17 млн тонн, а в 2012 году – на 5,4%, до 2,293 млн тонн.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.