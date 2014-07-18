Цены на нефть растут после авиакатастрофы в Украине

Цены на нефть растут на волне новых геополитических опасений после авиакатастрофы в Украине.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,38 до $108,27 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,45 до $103,64 за баррель. В четверг оба эталона прибавили 2 процента, так как США объявили о новых санкциях против России, под которые попала и крупнейшая по добыче нефтяная компания мира Роснефть. За неделю цены на оба эталона вырастут впервые за четыре недели, пишет Reuters.

"Вчерашняя новость толкает цены на нефть вверх", - сказал генеральный директор аналитической фирмы Barratt Bulletin Джонатан Бэррет, имея в виду падение малазийского пассажирского лайнера.

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Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, на борту которого было не менее 295 человек, упал в четверг на востоке Украины.

Цены растут также за счет экономической статистики США и Китая - крупнейших потребителей топлива. Экономический рост Китая в 7,5 процента во втором квартале превзошел прогнозы, а запасы нефти в США неожиданно резко снизились.

Читайте такжеОбвал на рынке нефти продолжается

Президент США Барак Обама в четверг предупредил президента РФ Владимира Путина о возможности дополнительных санкций, если Москва не сменит курс в отношении Украины. Ливия повысила добычу нефти до 555.000 баррелей в сутки, но порт Брега по-прежнему не работает из-за забастовки охранников. Ливия попросила Совет безопасности ООН помочь ей в охране объектов нефтяной инфраструктуры, нефтяных портов и гражданских аэропортов.