Регионы должны решить, как снизить потребление газа предприятиями до 25 июля

Местные власти должны до 25 июля разработать план технических мероприятий по снижению потребления природного газа предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) на 30% до конца 2014 года, в том числе в период отопительного сезона 2014-2015 годов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), об этом заявил заместитель министра Григорий Семчук в ходе селекторного совещания с представителями регионов.

В ходе совещания Семчук напомнил, что 9 июля правительство одобрило постановление, которым утверждены лимиты объемов природного газа для потребителей в разрезе регионов и помесячный объем использования до конца отопительного сезона с учетом уменьшения потребления ТКЭ природного газа на 30%, начиная с 1 августа 2014 года.

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Также, по словам Семчука, областным и Киевской городской госадминистрации поручено создать антикризисные энергетические штабы, деятельность которых будет координировать правительственный Антикризисный энергетический штаб.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров ставит задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

В частности, в правительстве предлагают в период с августа 2014 года по март 2015 года установить следующие лимиты использования газа: для промышленности - 7,53 млрд куб. м, для бюджетных учреждений и организаций - 0,63 млрд куб. м, для предприятий ТКЭ - 5,85 млрд куб. м.

Кроме того, Кабмин прогнозирует потребление природного газа населением в отопительный сезон в объеме 13,56 млрд куб. м, а производственно-технологические расходы и потери газодобывающих и газотранспортных предприятий - 2,66 млрд куб м.

Общий объем потребления природного газа прогнозируется на уровне 30,23 млрд куб. м.

В то же время имеющиеся ресурсы природного газа, по данным Кабмина, за этот же период составят в целом 23 млрд куб. м, из которых 9,5 млрд куб. м - товарные запасы природного газа в ПХГ и 13,5 млрд куб. м - собственная добыча. Исходя из этих расчетов, Украине необходимо обеспечить импорт природного газа в объеме 7,23 млрд куб. м.