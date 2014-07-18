Украина рассчитывает на немецкие инвестиции в ГТС – Яценюк

Украина рассчитывает на привлечение немецких инвестиций в отечественную газотранспортную систему, закон о реформировании которой Верховная Рада одобрила в первом чтении.

Как сказал премьер-министр Арсений Яценюк немецкому изданию Focus, Германия могла бы сыграть ключевую роль в выработке единой энергетической политики ЕС и Украины.

«Мы ожидаем немецких инвестиций в нашу газотранспортную систему. Германия могла бы сыграть ключевую роль в выработке единой энергетической политики ЕС и Украины», - приводится цитата Яценюка на сайте правительства.

«Мы хотим изменить архитектуру европейского энергетического рынка. И мы хотим остановить строительство «Южного потока». Это политический проект, который не имеет экономического содержания в случае, когда работает украинская ГТС», - добавил Яценюк.

Премьер также подчеркнул, что Украина гарантирует бесперебойный транзит российского газа в страны Евросоюза.

По словам главы правительства, чтобы пройти отопительный сезон, Украине нужно закупить еще 7 млрд кубометров газа в России.

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«Сейчас мы, так же как и весь Европейский Союз, еще зависим от России. Частично мы решаем эту проблему, покупая российский газ у государств ЕС. Цена на него на 100 долларов ниже, чем та, которую от нас требует РФ», - добавил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Кабинет министров принял решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль над этими компаниями остается за государством.

В то же время законопроект о модернизации ГТС был разработан в кратчайшие сроки по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка и одобрен на заседании правительства в среду, 18 июня. После этого Верховная Рада приняла его в первом чтении. Согласно документу, на базе украинской ГТС предлагается создать компанию-оператора, 49% акций которой будет принадлежать компаниям из ЕС и США, а контрольный пакет останется у государства.