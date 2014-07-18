Лисичанский НПЗ загорелся после обстрела

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод российского нефтяного гиганта компании «Роснефть» в 3.30 ночи 18 июля подвергся артиллерийскому обстрелу, после чего произошло масштабное воспламенение емкостей с остатками нефтепродуктов.

Об этом свидетельствует видео, выложенное очевидцами в Youtube.

«С утра завод оказался на линии огня, так как боевики на протяжении недели «окапывались» возле предприятия, строя блокпосты и баррикады, а в последние три дня завод начали безжалостно грабить», - сообщил изданию «Нефтерынок» один из сотрудников завода.

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«Также в результате обстрела был поврежден один из участков заводской ТЭЦ и возник пожар на установке полипропилена», - сообщил собеседник.

Кроме того, в настоящее время горит хранилище мазутов, в котором уровень топлива составляет два метра. Персонал проводит тушение.