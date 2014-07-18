Македония поддержала строительство «Южного потока»

Стране нужны стабильные источники энергии в долгосрочной перспективе, сообщил он интервью ИТАР-ТАСС, пишет Лента.ру.

«Республика Македония, как и другие страны региона, чувствует необходимость в дополнительных количествах газа в качестве экологически чистого энергоносителя, — добавил Иванов. — Именно по этой причине Македония стала частью этого проекта для того, чтобы использовать те выгоды, которые он предлагает, в том числе с точки зрения получения дополнительных объемов газа».

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«Газпром» согласился включить Македонию в число участников «Южного потока» еще в 2010 году. За счет поставок по газопроводу в Македонии рассчитывают сократить расходы на закупку энергоносителей. В 2013 году Россия и Македония подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве при строительстве «Южного потока».

В последние несколько месяцев судьба газопровода оказалась под вопросом из-за позиции ЕС, который требует выполнения Третьего энергопакета. Его суть состоит в том, что поставщики топлива не могут владеть газотранспортной системой на территории Евросоюза.

«Газпром», который является основным акционером проекта, такая позиция не устраивает. В то же время, ряд стран, в частности, Болгария, приостановили работы по строительству газопровода. Другие, к примеру, Венгрия, заявляют, что готовы принять у себя «Южный поток» в любом случае.

«Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Планируется, что он будет проходить через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок по газопроводу запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.

Планировалось, что морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка будет составлять более 930 км, максимальная глубина - более 2 км.

В конце 2011 года Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода «Южный поток» в турецкой исключительной экономической зоне в Черном море.