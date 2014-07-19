В Донецке из-за боевых действий поврежден газопровод и сети электроснабжения
Без газа остались дома частного сектора
В Донецке из-за боевых действий поврежден газопровод и сети электроснабжения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
«В результате боевых действий был поврежден газопровод по ул. Нежинской, и без газа остались дома частного сектора, расположенные на данной улице», - сказано в сообщении.
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В горсовете объяснили, что попасть к месту аварии и приступить к ремонтным работам специалисты не могут, поскольку район остается небезопасным. По той же причине пока не начаты восстановительные работы и на поврежденных сетях электроснабжения, поэтому по-прежнему нет электричества в части жилых кварталов Куйбышевского района, сообщили в горсовете.