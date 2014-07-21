Кабмин отменил пошлины при ввозе в Украину котлов на биотопливе

Кабинет министров отменил уплату пошлин при ввозе в Украину котлов для электростанций, работающих на биотопливе.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 17 июля 2014 года.

Согласно документу, под действие данное постановление попадают котлы производительностью 35 тонн в час насыщенного пара (2 штуки).

Кроме этого, под действие данного постановление попали градирни (4 500 куб. метров в час), паротурбогенераторы мощностью 12 МВт.

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Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен стимулировать котельные и потребителей переходить с дорого газа на другие виды топлива. Местные власти должны до 25 июля разработать план технических мероприятий по снижению потребления природного газа предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) на 30% до конца 2014 года, в том числе в период отопительного сезона 2014-2015 годов.

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16 июня «Газпром» полностью остановил поставки природного газа для потребителей Украины.