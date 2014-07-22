«Газпрому» не хватает денег на газификацию Сибири и Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос докапитализации ОАО "Газпром" на сумму, необходимую для развития газотранспортной инфраструктуры в восточном направлении, с учетом экспорта российского природного газа и необходимости развития газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Об этом говорится в протоколе заседания президентской комиссии по ТЭК (текст документа имеется в распоряжении ИТАР-ТАСС), состоявшегося 4 июня в Астрахани.

Срок исполнения поручения с представлением соответствующего доклада - не позднее 1 сентября 2014 года.

Государственная "Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР" (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы правительство РФ поручило ОАО "Газпром".

"Газпром" планирует создать единую систему газоснабжения в России на Востоке страны и начать освоение Чаяндинского и Ковыктинского газовых месторождений, а также строительство магистрального газопровода из Якутии до Владивостока и экспортного газопровода "Сила Сибири".

"Мы можем уже назвать цифры инвестиций по Чаянде и системе магистрального газопровода, - сказал он. - 430 млрд рублей - это на обустройство месторождения и где-то 770 млрд - на строительство магистрального газопровода", - докладывал глава "Газпрома" Алексей Миллер в октябре 2013 года президенту Владимиру Путину.

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Как уточнил Миллер, длина газопровода составит 3 тыс 200 км. "Что касается магистрального газопровода, то мы считаем, что он может быть построен до конца 2017 года", - добавил он, уточнив, что также запланировано строительство завода по сжижению природного газа во Владивостоке.

По словам главы "Газпрома", освоение Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, а также строительство магистрального газопровода предполагается в рамках реализации Восточной программы газового холдинга. "В качестве первоочередного приоритета мы считаем правильным начать обустройство Чаяндинского месторождения, вторым этапом Ковыктинского месторождения", - пояснил Миллер.

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Он добавил, что, начав работу на Чаяндинском месторождении, планируется построить газопровод из Якутии через Хабаровск во Владивосток. "После этого начнется строительство газопровода, который станет второй частью газопровода из Якутии протяженностью 800 км, - продолжил он. - Также предусматривается возможность на западном направлении поставок газа из иркутского центра газодобычи в Красноярск, Омск и Новосибирск". "Таким образом, мы планируем объединить восточную и западную части нашей страны", - отмечал Миллер.