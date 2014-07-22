Нефть дорожает за счет роста геополитической напряженности

Цены на нефть растут на фоне усиления геополитической напряженности и прогноза снижения запасов нефти в США, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,24 до $107,92 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,31 до $104,90 за баррель.

Западные лидеры потребовали от Кремля перейти от слов к делу в расследовании падения малайзийского лайнера в Украине, дав России "последний шанс" доказать готовность к сотрудничеству под угрозой более мощных санкций и изоляции.

"Делается много жестких заявлений, и есть возможность усиления санкций против России, что может повлиять на все энергетические рынки", - сказал аналитик OptionsExpress в Сиднее Бен Ле Брюн.

"Рынок устраивает тот факт, что самолет, скорее всего, был сбит случайно. Если бы он был сбит намеренно, цены на нефть резко выросли бы".

Беспокоит рынки и ситуация на Ближнем Востоке: число жертв двухнедельного обстрела Израилем сектора Газа превысило 500 человек, и со стороны международных организаций все громче раздаются призывы к перемирию.

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Накануне еженедельных отчетов о запасах нефти в США опрошенные аналитики предполагают, что на прошлой неделе запасы снизились на 2,8 миллиона баррелей. На предыдущей неделе запасы уменьшились на 7,5 миллиона баррелей, что было максимальным падением с января, за счет значительного роста нефтепереработки.

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Также инвесторы ждут ежемесячные отчеты об инфляции и продажах жилья в США.