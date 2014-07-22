На Запорожской АЭС для ремонтных работ отключен энергоблок №5

На Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ 21 июля в 18 часов 20 минут отключен энергоблок №5.

Как сообщили УНИАН в информационном центре ЗАЭС, «21 июля 2014 года в 18 часов 20 минут энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения текущего ремонта».

Завершить необходимые ремонтные работы, согласно сообщению информцентра атомной станции, планируется до 24 часов 00 минут 24 июля 2014 года.

Какие именно ремонтные работы проводятся на энергоблоке, в информцентре не сообщают, но заверяют, что «радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС».

Справка УНИАН, Запорожская АЭС – самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984 г. последний – в 1995 г.