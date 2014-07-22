«Киевэнерго» задолжало «Нафтогазу» почти 1,8 млрд гривень

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго», подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову, задолжала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» почти 1,8 млрд грн за потребленный газ, из них 0,77 млрд грн - задолженность за 2014 год, говорится в сообщении НАКа.

«Уровень оплаты компанией за газ, потребленный в 2014 году, составляет лишь 68%», - подчеркивается в сообщении «Нафтогаза».

Согласно сообщению, в начале июля, после получения предупреждения об отключении, «Киевэнерго» перечислила "Нафтогазу" 0,77 млрд грн., которые компания получила накануне от Госказначейства как покрытие разницы в тарифах.

«Однако накопление собственного долга «Киевэнерго» продолжается. Только с 9 по 18 июля задолженность компании за потребленный газ увеличилась почти на 40 млн грн», - говорится в сообщении.

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Как отметили в «Нафтогазе», на данный момент «Киевэнерго» имеет непогашенную задолженность за три года: 2012 г. – 0,01 млрд грн; 2013 г. – 1,01 млрд грн; 2014 г. – 0,77 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» с 10 июля по поручению Министерства энергетики и угольной промышленности намеревалась ограничить газоснабжение двух теплоэлектроцентралей в Киеве и двух в Харькове для экономии топлива.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

«ДТЭК» создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова.