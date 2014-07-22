«Энергорынок» возьмет 700 млн гривень кредита для погашения долгов

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, привлечет у «Ощадбанка» две кредитные линии на общую сумму 700 млн грн для осуществления расчетов с энергогенерирующими компаниями.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, обе кредитные линии привлекаются сроком на один год.

Конечный срок подписания договора — 16 августа 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2014 года «Энергорынок» привлек кредит у «Ощадбанка» на сумму 800 млн грн, а в октябре прошлого года — на 500 млн грн.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие "Энергорынок" выполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.