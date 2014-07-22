Энергоснабжение в пяти районах Донецкой области в критическом состоянии
13:56, 22 июля 2014Энергетика
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назвал пять районов Донецкой области, где сложилась наиболее сложная ситуация с энергоснабжением. Это Артемовский, Авдеевский, Горловский, Ясиноватский и Марьинский районы.
В пяти районах Донецкой области угрожающая ситуация с энергоснабжением / kirelset.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В Артемовске боевики атаковали энергоподстанцию из установок «Град», в результате чего повреждено и обесточено несколько важных объектов Донбасской энергетической системы «Укрэнерго», - отметил он.
Читайте такжеЭнергоснабжение в Славянске восстановлено на 96%Самая «сложная ситуация с энергоснабжением в Артемовском, Авдеевском, Горловском, Ясиноватском и Марьинском районах», - подчеркивает Лысенко.
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