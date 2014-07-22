Энергоснабжение в пяти районах Донецкой области в критическом состоянии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В Артемовске боевики атаковали энергоподстанцию из установок «Град», в результате чего повреждено и обесточено несколько важных объектов Донбасской энергетической системы «Укрэнерго», - отметил он.

Читайте такжеЭнергоснабжение в Славянске восстановлено на 96%Самая «сложная ситуация с энергоснабжением в Артемовском, Авдеевском, Горловском, Ясиноватском и Марьинском районах», - подчеркивает Лысенко.