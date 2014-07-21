«Энергоатом» предлагает устранить нерыночные механизмы в новой модели рынка электроэнергии

«Отдельные нормы Закона Украины от 24.10.2013 № 663-VII «Об основах функционирования рынка электрической энергии Украины» создают условия, при которых почти все бремя перекрестного субсидирования потребителей электроэнергии возлагается исключительно на государственные компании - ГП НАЭК «Энергоатом» и ПАО «Укргидроэнерго». «Энергоатом» считает такой подход неприемлемым, и предлагает устранить нерыночные механизмы реализации указанного Закона», - говорится в сообщении.

Как известно, тарифы на электроэнергию для населения на треть ниже экономически обоснованного уровня, поэтому разницу покрывают за счет переплаты за электричество промышленности. Принятый в прошлом году закон о переходе на новую модель рынка электроэнергии подразумевает создание Фонда стоимостного дисбаланса для покрытия разницы в тарифах, наполнение которого будет осуществляться за счет атомной генерации и гидроэлектростанций.

«Объемы дисбаланса достигли таких размеров, что урегулирование их - это дело не одного года: решать его придется в течение определенного периода времени в условиях функционирования новой модели рынка, которая будет внедряться в соответствии с вышеупомянутым Законом», - подчеркивается в сообщении «Энергоатома».

Согласно анализу «Энергоатомома», проблема ликвидации дисбаланса должна решаться таким образом, чтобы устранить потенциальную угрозу дискриминации предприятий государственной формы собственности, которую предусматривает действующая редакция закона, и создать равные стартовые условия для конкуренции между производителями.

«Поэтому для устранения такой дискриминации и повышения эффективности функционирования Фонда, целесообразно привлечение к его финансированию генерирующих компаний ТЭС, поэтапное перекладывание объемов поддержки производителей электроэнергии по «зеленым» тарифам на конечных потребителей электрической энергии в соответствии с действующей европейской практикой (Германия, Чехия, Латвия, Эстония), а также определение конкретных показателей уменьшения величины Фонда в течение установленного Законом срока его существования», - подчеркивается в сообщении.

По мнению компании, особенно важным направлением работы должна стать четкая реализация мероприятий в поэтапном увеличении тарифов для населения до уровня рыночных цен для прекращения дотирования гарантированных поставщиков за счет средств Фонда с 2020 года.

В компании также считают необходимым сократить в четыре раза, до 2,5 лет, срок обязательной покупки и оплаты оператором рынка электрической энергии у ТЭЦ в объемах.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2013 года Верховная Рада приняла Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины».

По мнению специалистов и экспертов атомной отрасли, закон в принятой редакции ставит в неравные условия игроков рынка электроэнергии, в частности атомную генерацию, и дискриминирует государственные энергокомпании.

Минэнергоугля поручило профильным департаментам до 21 марта 2014 года подготовить, с учетом предложений международных финансовых организаций и Энергетического сообщества, изменения в Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергетики Украины», которые «будут гарантировать недопущение дискриминации государственных энергогенерирующих компаний».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства до 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.