Хмельницкая АЭС и Kulczyk Investments обсудили возможность экспорта электроэнергии в Польшу

«3 июля 2014 года с целью налаживания сотрудничества в отрасли инвестиций в украинскую электроэнергетику состоялся визит польской делегации – представителей компании Kulczyk Investments на Хмельницкую АЭС», - говорится в сообщении станции.

Согласно сообщению, во время встречи обсуждались вопросы возможности транспортирования электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу, достройки энергоблоков, инвестиций в развитие энергетической отрасли Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и польская Polenergia International 11 июня подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, производства ядерной энергии и ее оптимального использования.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

Kulczyk Investments ‒ международная инвестиционная группа, которая специализируется на инициировании и осуществлении операций на новосозданных мировых рынках, а также на реструктуризации и создании гудвилла портфельных обществ. Важнейшие для группы сектора это: энергетика, нефть и газ, минеральные ресурсы, а также инфраструктура и недвижимость.