«Энергоатом» увеличил доход от реализации электроэнергии на 21%

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию в январе-июне 2014 года составили 10,2 млрд грн, что составляет 81,4%.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии составляет 5,9 млрд грн.

Выработка электроэнергии компанией за 6 месяцев текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 205,4 млн кВт/ч - до 42,738 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), приняла решение с 1 июля повысить тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом», оператора всех действующих атомных электростанций Украины, на 0,3% - до 30,31 коп. за кВт/ч с 30,23 коп. за кВт/ч.

С 1 мая НКРЭ повысила тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом» на 8,8% - до 30,23 коп. за кВт/ч с 27,78 коп. за кВт/ч, с 1 апреля - на 20,5% - до 27,8 коп. за кВт/ч с 23,08 коп. за кВт/ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.