МАГАТЭ провела очередную инспекцию энергоблока №4 Ривненской АЭС

«Инспекторы Хиго Юничи и Гарри Сларк 19-20 июля посетили энергоблок №4 на Ривненской АЭС, на котором завершается капитальный планово-предупредительный ремонт. После загрузки ядерного топлива в активную зону реактора представители МАГАТЭ провели физическую инвентаризацию ядерного материала, а именно - проверили отработавшее ядерное топливо в бассейне выдержки блока, установили электронную печать на транспортном канале между реактором и бассейном выдержки», - говорится в сообщении.

В «Энергоатоме» напомнили, что инспекция проводится в соответствии с соглашением между Украиной и МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия, которое было подписано в 1995 году.

Согласно сообщению, также инспекторы заменили печати на системе наблюдения, которая предназначена для дистанционного контроля из центрального офиса МАГАТЭ в Вене.

«Замечаний со стороны инспекторов не было», - цитирует пресс-служба слова начальника отдела ядерной безопасности Ривненской АЭС Вадима Бориса.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн. кВт с 2004 года.