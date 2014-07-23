Цены на нефть снижаются

Цены на нефть Brent снижаются, но держатся выше $107 за баррель на фоне геополитических проблем в нефтедобывающих регионах, угрожающих снабжению рынка, передает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подешевели на $0,17 до $107,16 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,38 до $102,01 за баррель.

"Фундаментальные показатели Brent очень слабые из-за избыточного предложения в Нигерии и Анголе. Но предстоящие профилактические работы в Северном море компенсируют этот избыток, что, по-моему мнению, поддержит Brent в предстоящие месяц-два. Учитывая новости из Ирака и России, я думаю, пессимистичное настроение на рынке лишь временное", - сказал менеджер по продаже сырьевых активов Newedge Japan в Токио Юсуке Сета.

Запасы нефти в США снизились на 555.000 баррелей на прошлой неделе, по данным Американского института нефти, при прогнозе сокращения на 2,8 миллиона баррелей. Отчет о запасах Управления энергетической информации будет опубликован в среду в 18.30 МСК. На предыдущей неделе запасы упали на 7,5 миллиона баррелей, что было наиболее резким снижением с января.

Премьер-министр Нидерландов во вторник сказал, что отношение к России "фундаментально" изменилось, и в разгар обсуждения новых санкций призвал Евросоюз оказать давление на Москву, чтобы она погасила вспышку насилия на востоке Украины. В то же время, президент Франции отказался расторгнуть сделку по поставке России военных кораблей.

Израиль продолжает бомбардировки сектора Газа, в которых погибли более 600 человек, тогда как США и ООН призывают его прекратить военные действия и перейти к переговорам.

Ливия к понедельнику снизила добычу нефти до 450.000 баррелей в сутки с 555.000 в прошлый четверг, сообщил представитель Национальной нефтяной компании. Через несколько дней правительство рассчитывает начать поставки из порта Брега, договорившись с бастовавшими охранниками.

Бои иракской армии с суннитскими боевиками пока не влияют на поставки нефти с юга страны.