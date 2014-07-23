«Нафтогаз» заплатит «Укртрансгазу» почти 7 млрд гривень за транзит российского газа

Государственный энергетический холдинг «Нафтогаз Украины» заплатит оператору газотранспортной системы «Укртрансгаз» 6,662 млрд грн за услуги по транзиту в июне-декабре текущего года российского газа территорией Украины в страны Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

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Как ранее сообщал УНИАН, транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в июне 2014 года сократился на 17,26% по сравнению с июнем 2013 года - до 5,879 млрд куб. м.

Транзит российского газа через территорию Украины в страны ЕС за первое полугодие 2014 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% - до 35,148 млрд кубометров.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа, в противном случае, если российская компания не выполняет этого условия, вступает в силу положение «транзитируй или плати». «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают в течение последних четырех лет.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».