Европа из-за угроз «Газпрома» значительно сократила поставки газа в Украину

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан планирует 24 июля обсудить с европейским комиссаром по энергетическим вопросам Гюнтером Эттингером сокращение реверсных поставок природного газа в Украину.

«Да это правда, мы сокращаем объемы газа по реверсу. Это связано с некоторыми действиями «Газпрома». Вы слышали те заявления и угрозы, которые звучали в адрес европейских компаний. Завтра я буду встречаться с европейским комиссаром Эттингером и мы будем обсуждать эти поставки», - сказал журналистам министр энергетики Юрий Продан в Кабинете министров в среду, 23 июля.

При этом он уточнил, что сокращение поставок газа из Европы наблюдается уже в течение двух недель.

По словам Продана, Украина может получать до 18 млн кубометров газа в сутки из ЕС.

«Но сейчас мы получаем 6 млн кубометров», - добавил он.

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Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.