«Нафтогаз» рассчитывает встретиться с «Газпромом» в суде в ближайшие недели

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитывает, что в ближайшие недели начнутся судебные слушания по сути с российским газовым монополистом «Газпромом» в Арбитражном суде Стокгольма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Сейчас происходят процедуры определения арбитров и урегулирования других формальностей, – сказал Коболев. – Мы надеемся, что эти процедуры закончатся в ближайшие недели и начнутся слушания по сути. Пока еще идут предварительные процедуры».

При этом Коболев не стал раскрывать каких-либо деталей процесса, сославшись на тайну и объективность следствия.

Читайте такжеЕвропа из-за угроз «Газпрома» значительно сократила поставки газа в Украину

«Я очень ограничен в раскрытии какой-либо информации (о судебных процессах в Стокгольмском арбитраже с «Газпромом» – УНИАН). Я бы не хотел, чтобы «Газпром» обвинил нас в попытке давления на арбитраж», – добавил Коболев.

В то же время он уточнил, что все формальности могут занять определенное время, которое не может быть сокращено. «Нафтогаз» делает все возможное, чтобы эти процедуры шли максимально быстро. Но мы должны понимать: если вторая сторона («Газпром» - УНИАН) имеет право потратить на определенные процессы Х дней и она хочет их использовать, то нет пути ее в этом ограничивать», – отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, в середине июня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью в первую очередь установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также 16 июня «Газпром» подал встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.