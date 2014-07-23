Снижение реверса газа в Украину временно - глава «Нафтогаза»

Падение объемов реверса газа из Европейского Союза в Украину с потенциально возможных 18 млн кубометров в сутки до 6 млн кубометров является временным и не повлечет критичных последствий для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Падение реверсных объемов на сегодня временное. Оно произошло из-за определенных государственных решений Венгрии об объемах закачки газа в подземные хранилища, - сказал Коболев. - По польскому направлению мы получаем весь объем».

При этом глава «Нафтогаза» пояснил, что Украина рассчитывает на словацкий реверсный маршрут. Он рассматривается как основной и поставки газа по нему, по словам Коболева, будут открыты уже в сентябре текущего года.

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Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. Вместе с тем, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

В то же время в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины признали, что в течение последних двух недель объем реверса значительно снизился из-за «некоторых действий и заявлений «Газпрома». Вопрос восстановления прежних объемов поставок, как ожидается, станет предметом запланированных на 24 июля в Брюсселе переговоров украинской делегации и представителей Европейской комиссии.