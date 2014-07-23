Глава "Нафтогаза": украинская ГТС стоит $25-35 млрд

Стоимость украинской газотранспортной системы, на базе которой планируется создать компанию-оператора с 49% долей у иностранного инвестора, колеблется в пределах 25-35 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве 23 июля заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Оценка украинской ГТС колеблется в пределах 25-35 млрд долл. Большое расхождение, поскольку в таких оценках есть вопрос, сколько этот актив зарабатывает», - сказал Коболев.

«Именно этот вопрос будет определять, к какому пределу – верхнему или нижнему, будет ближе окончательная цифра», - добавил он.

Также Коболев отметил, что стоимость другого актива «Нафтогаза» - крупнейшего газодобытчика Украины «Укргазвыдобування» при нынешнем уровне цен на газ составляет порядка 1 млрд долл.

«При текущей цене газа «Укргазвыдобування» хорошо если стоит 1 млрд долл., а если сделать коммерческую цену, то стоимость будет более 10 млрд долл.», - сказал глава «Нафтогаза».

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Как сообщал УНИАН, в начале июня Кабинет министров принял решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль над этими компаниями остается за государством.

Законопроект о модернизации ГТС был разработан в кратчайшие сроки по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка и одобрен на заседании правительства в среду, 18 июня. После этого Верховная Рада приняла его в первом чтении. Согласно документу, на базе украинской ГТС предлагается создать компанию-оператора, 49% акций которой будет принадлежать компаниям из ЕС и США, а контрольный пакет останется у государства.