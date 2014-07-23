Украина хочет исключить любую возможность «Газпрома» контролировать ГТС

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» хочет закрепить за государством право расторжения договора на управление газотранспортной системой иностранным инвестором, в случае если «Газпром» получит над ним контроль в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве 23 июля заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«…мы планируем, что в самом договоре будет предусмотрен пункт, который является относительно стандартным для большинства подобных соглашений: если происходит смена конечного собственника (теоретически какую угодно компанию в мире может купить «Газпром»), то украинская сторона будет иметь право, если такой собственник для нее является неприемлемым, разорвать договор концессии, аренды или какой угодно другой договор», - сказал Коболев.

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Как сообщал УНИАН, в начале июня Кабинет министров принял решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль над этими компаниями остается за государством.

Законопроект о модернизации ГТС был разработан в кратчайшие сроки по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка и одобрен на заседании правительства 18 июня. После этого Верховная Рада приняла его в первом чтении. Согласно документу, на базе украинской ГТС предлагается создать компанию-оператора, 49% акций которой будет принадлежать компаниям из ЕС и США, а контрольный пакет останется у государства.