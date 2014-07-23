Еврокомиссар Эттингер не хочет видеть в списке санкций российские газ и нефть

Об этом он заявил в среду в Брюсселе на пресс-конференции, передает собственный корреспондент УНИАН.

Эттингер напомнил, что эта его позиция не нова. „Я всегда выступал за то, чтобы энергетические поставки из России нефти и газа не были включены в список санкций. Но если они не будут пытаться быть в мире с Украиной, и не будут предотвращать эскалацию, то у нас не будет оснований помогать с оборудованием, как, например, сверла, энергетическими технологиями, которые не может производить их промышленность”, - отметил вице-президент ЕК.

Кроме того, Эттингер сообщил, что в ближайшие недели Еврокомиссия приложит свои усилия для того, чтобы продолжить деэскалацию ситуацию на восточных границах и «гарантировать, что мы достигнем договоренностей между Украиной и Россией относительно поставок газа».

Отвечая на вопрос относительно возможности ЕК обратиться с иском к «Газпрому», вице-президент ЕК сообщил, что этот пункт еще обсуждается. „Европейский газ – это не политический инструмент. Эксперты обсудят ситуацию, сделают оценку контрактов и потом подготовят для нас предложения, которые мы обсудим, и на этом основании примем решение”, - сказал Эттингер.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии украинского Крыма в марте с.г. и дестабилизации ситуации на Донбассе ЕС ввел в отношении России две фазы санкций.

Мир заговорил о новых санкциях после того, как 17 июля авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит над Донбассом поддерживаемыми Россией боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». На борту были 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все погибли.

Европейский Союз в четверг, 24 июля, решит, кто конкретно попадет в список лиц, в отношении которых будут введены санкции в виде запрещения на въезд и замораживания активов.