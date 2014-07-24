ЕС ищет причины снижения объемов поставок газа из Европы в Украину

Европейская комиссия изучает причины снижения объемов поставок газа в Украину из Европы. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе встречи вице-президента Европейской комиссии Гюнтера Эттингера с министром энергетики Украины Юрием Проданом, сообщила в четверг в Брюсселе представитель ЕК Сабин Бергер.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, по ее словам, в соответствии с информацией, которой владеет ЕК, поставки газа из Польши являются стабильными, а из Венгрии объем газа менялся с мая. „Уровень изменения объема газа может быть абсолютно нормальным. Но с июля Венгрия интенсифицировала заполнение ее хранилищ”, - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. Вместе с тем, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

В то же время в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины признали, что в течение последних двух недель объем реверса значительно снизился из-за «некоторых действий и заявлений «Газпрома».

23 июля председатель Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что падение объемов реверса газа из ЕС в Украину с потенциально возможных 18 млн. кубометров в сутки до 6 млн кубометров является временным и не будет иметь критических последствий для Украины.

При этом председатель «Нафтогаза» объяснил, что Украина рассчитывает на словацкий реверсный маршрут. Он рассматривается как основной, и поставки газа по нему, по словам Коболева, будут открыты уже в сентябре этого года.