В ЕС уверены, что европейские компании имеют право продавать российский газ Украине
Угрозы «Газпрома» европейским компаниям, поставляющим газ Украине, абсолютно неприемлемы, подчеркивает Еврокомиссия.
Ничто не мешает европейским компаниям свободно использовать по своему усмотрению газ, полученный от «Газпрома», заявила в четверг в Брюсселе представитель вице-президента Европейской комиссии Гюнтера Эттингера Сабин Бергер, передает собственный корреспондент УНИАН.
«Они могут продавать его покупателям как из ЕС, так и другим странам», - сказала Бергер.
Она также отметила, что европейская комиссия называет абсолютно неприемлемыми угрозы российского «Газпрома» европейским компаниям, которые поставляют газ Украине.
«Угрозы наказать компании - совершенно неприемлемые. Мы ожидаем, что «Газпром» будет надежным поставщиком и будет выполнять контрактные обязательства по отношению к европейским партнерам», - подчеркнула Бергер.
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Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. Вместе с тем, Украина разрабатывает реверсивные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.
В то же время в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины признали, что в течение последних двух недель объем реверса значительно снизился из-за «некоторых действий и заявлений «Газпрома». Вопрос возобновления прежних объемов поставок является предметом запланированных на 24 июля в Брюсселе переговоров украинской делегации и представителей Европейской комиссии.