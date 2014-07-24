В ЕС уверены, что европейские компании имеют право продавать российский газ Украине

Ничто не мешает европейским компаниям свободно использовать по своему усмотрению газ, полученный от «Газпрома», заявила в четверг в Брюсселе представитель вице-президента Европейской комиссии Гюнтера Эттингера Сабин Бергер, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Они могут продавать его покупателям как из ЕС, так и другим странам», - сказала Бергер.

Она также отметила, что европейская комиссия называет абсолютно неприемлемыми угрозы российского «Газпрома» европейским компаниям, которые поставляют газ Украине.

«Угрозы наказать компании - совершенно неприемлемые. Мы ожидаем, что «Газпром» будет надежным поставщиком и будет выполнять контрактные обязательства по отношению к европейским партнерам», - подчеркнула Бергер.

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Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. Вместе с тем, Украина разрабатывает реверсивные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

В то же время в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины признали, что в течение последних двух недель объем реверса значительно снизился из-за «некоторых действий и заявлений «Газпрома». Вопрос возобновления прежних объемов поставок является предметом запланированных на 24 июля в Брюсселе переговоров украинской делегации и представителей Европейской комиссии.