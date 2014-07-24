В Еврокомиссии заявляют, что "Южный поток" для ЕС не является приоритетом

Позиция Европейской комиссии в отношении газопровода "Южный поток" остается неизменной – этот проект не является приоритетом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом сообщила представитель вице-президента Европейской комиссии Гюнтера Эттингера Сабин Бергер.

„Я могу только повторить, что "Южный поток" не является для нас приоритетом, потому что наш приоритет – диверсифицировать пути поставок, например, открытием Южного коридора к европейскому рынку”, - сказала она.

Бергер отметила, что для Еврокомиссии важным является то, чтобы на „территории ЕС уважалось европейское законодательство”. „В этом отношении мы считаем, что "Южный поток", как и другие инфраструктурные проекты, должен отвечать законодательству ЕС”, - сказала представитель ЕК.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Брюссель предложил Болгарии приостановить строительство „Южного потока” на ее участке. Официальная причина – несоответствие проекта Третьему энергетическому пакету.

8 июня премьер-министр Болгарии Пламен Орешарский сообщил, что его страна останавливает работу над противоречивым проектом газопровода «Южный поток», который поддерживает Россия.

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9 июня Сербия заявила, что может быть вынуждена остановить строительство газопровода «Южный поток» по своей территории после того, как Болгария заявила, что останавливает работы на своем сегменте. В то же время сербский премьер Александар Вучич заявил, что официального решения по этому поводу еще не принимали.

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При этом 24 июня было принято окончательное инвестиционное решение по строительству газопровода «Южный поток» на территории Австрии. В Вене в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Австрийскую Республику глава российского «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор компании OMV Герхард Ройсс подписали Соглашение акционеров совместной проектной компании South Stream Austria GmbH.

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Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Планируется, что он будет проходить через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок по газопроводу запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.

Планировалось, что морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка будет составлять более 930 км, максимальная глубина - более 2 км.

В конце 2011 года Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода «Южный поток» в турецкой исключительной экономической зоне в Черном море.