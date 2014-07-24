Депутаты не поддержали реформирование ГТС Украины

Верховная Рада не приняла закон о реформировании газотранспортной системы Украины, который позволит привлечь иностранных инвесторов к ее модернизации.

За соответствующий закон проголосовали 94 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, стоимость украинской газотранспортной системы колеблется в пределах 25-35 млрд долл.

В начале июня Кабинет министров принял решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль над этими компаниями остается за государством.

Законопроект о модернизации ГТС был разработан в кратчайшие сроки по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка и одобрен на заседании правительства в среду, 18 июня. После этого Верховная Рада приняла его в первом чтении.

Согласно документу, на базе украинской ГТС предлагается создать компанию-оператора, 49% акций которой будет принадлежать компаниям из ЕС и США, а контрольный пакет останется у государства.