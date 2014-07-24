Минфин хочет увеличить налогообложение частных добытчиков газа

Об этом заявил министр финансов Александр Шлапак, выступая в парламенте 24 июля.

«Фискальная нагрузка на «Укргазвыдобування» (государственная компания – УНИАН) достигает 94%, тогда как фискальная нагрузка на частные компании – 17,5%», - сказал Шлапак.

«Чистый доход природного газа собственной добычи для нужд населения (весь добываемый «Укргазвыдобуванням» газ по закону идет для нужд населения – УНИАН) составляет 47 грн, рентабельность, внимание - 19%. Чистый доход при реализации 1 тыс. кубометров природного газа собственной добычи для нужд промышленности (частные компании продают свой газ промышленности – УНИАН) – 3 654 грн. Внимание - рентабельность 1,5 тыс. процентов», - отметил министр.

«Мы считаем, что такую практику рано или поздно необходимо прекратить», - подчеркнул Шлапак.

По словам министра, с 2008 года частные компании на добыче украинского газа заработали более 40 млрд грн.

«Мы предлагаем увеличить ставку платы за пользование недрами для природного газа, который продается для нужд промышленности, с 17,5% до 70% от граничного, максимального уровня реализации природного газа (4 724 грн за 1 тыс. кубометров – УНИАН)», - сказал Шлапак.

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Справка УНИАН. Добыча природного газа в Украине в январе-июне 2014 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,3% - до 9,8 млрд кубометров.

Добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров.

На долю частных газодобытчиков приходится около 25% от общего годового объема добытых углеводородов.