Киев и Брюссель договорились совместно мониторить газовые потоки в Украине

Украина и Европейская комиссия договорились о совместном мониторинге газовых потоков в Украине.

Об этом, как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, сообщил после завершения встречи с вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером Эттингером министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

По его словам, будет создана совместная рабочая группа в составе 4 представителей — 2 от Еврокомиссии и 2 от Украины, которые трижды в неделю, начиная со следующей среды, будут проводить соответствующие консультации.

По словам Продана, также достигнута договоренность о наработке соответствующего соглашения между Еврокомиссией и украинской стороной по совместному мониторингу газовых потоков в Газотранспортной системе Украины с соответствующим привлечением экспертов ЕК на украинской газовой станции. “Мы хотим, чтобы представители Еврокомиссии приехали в Украину как можно скорее, потому что мы хотим быть максимально прозрачными, чтобы предотвратить обвинения с российской стороны. Мы готовы допустить представителей ЕК на все газоизмерительные станции”, - заявил министр.

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Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. Вместе с тем, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

В то же время в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины признали, что в течение последних двух недель объем реверса значительно снизился из-за «некоторых действий и заявлений «Газпрома».

23 июля председатель Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что падение объемов реверса газа из ЕС в Украину с потенциально возможных 18 млн. кубометров в сутки до 6 млн кубометров является временным и не будет иметь критических последствий для Украины.