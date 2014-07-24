Продан: "Газпром" мешает присоединению Украины к европейскому энергетическому рынку

Такое заявление министр сделал в четверг в Брюсселе после завершения встречи с вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером Эттингером в интервью журналистам, передает собственный корреспондент УНИАН.

По словам министра, “Газпром” имеет соглашения с европейскими газотранспортными операторами, которые “не отвечают требованиям европейского энергетического законодательства”. “Например, словацкий оператор заключил соглашение с “Газпромом” еще до того, как Словакия вступила в ЕС, и в этом контракте прописаны определенные вещи, которые запрещают поставлять газ, потому что не словацкий оператор распределяет соответствующие объемы газа между трейдерами, это делает “Газпром”, - объяснил Продан.

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По его словам, европейская комиссия готова приобщиться к тому, чтобы урегулировать этот вопрос. “Есть соответствующие регуляторные органы, которые могут этот вопрос рассмотреть, но это не скорый путь”, - сказал украинский министр.

Продан заверил, что украинская сторона хочет иметь “полноценные соглашения о так называемом присоединении к странам, с которыми Украина имеет соединение по газотранспортным системам, — с Польшей, Венгрией, Словакией. “Мы ничего не требуем, но хотим работать в рамках европейского законодательства”, - отметил он.

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Отвечая на вопрос УНИАН, что именно является причиной уменьшения объемов реверсного газа в Украину, Продан сказал: “Есть субъективные и объективные вопросы — вы слышали заявления “Газпрома”, в которых он обвинял европейские компании в реверсе”.