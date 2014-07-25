Яценюк не понимает, почему депутаты не поддержали законопроект о совместном управлении ГТС



Об этом он заявил, выступая с парламентской трибуны.

“Когда провалили закон о ГТС, все же всё понимают… Мы хотели принять решение допустить исключительно подлинные европейские и американские компании и исключительно с разрешения Верховной Рады к управлению газотранспортной системой, и то только на 49%. Труба в государственной собственности, контрольный пакет в государственной собственности. И даже это решение завалили”, - подчеркнул премьер.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля, Верховная Рада не приняла закон о реформировании газотранспортной системы Украины, который позволяет привлечь иностранных инвесторов к ее модернизации.

За соответствующий закон проголосовали 94 народных депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

В соответствии с документом, на базе украинской ГТС предлагается создать компанию-оператор, 49% акций которой будет принадлежать компаниям из ЕС и США, а контрольный пакет останется у государства.