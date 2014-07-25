ГИЯРУ считает достаточной законодательную базу Украины для контроля противопожарной безопасности АЭС

Об этом говорится в письме ГИЯРУ в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) за подписью главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Михаила Гашева.

«За последние девять лет на АЭС Украины пожаров и техногенных аварий не случалось, не было ни одного отказа противопожарного оборудования систем, важных для безопасности (СВБ), что привело бы к остановке или разгрузке энергоблоков АЭС», - цитирует слова Гашева пресс-служба ГИЯРУ.

Также в письме ГИЯРУ к ГСЧС отмечается, что в рамках отраслевой комплексной сводной программы повышения безопасности на АЭС ведется постоянная реконструкция и модернизация противопожарного оборудования.

«Поэтому ГИЯРУ считает нецелесообразными предложенные ГСЧС изменения в статьи Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» в части государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности на АЭС», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.