ГИЯРУ считает достаточной законодательную базу Украины для контроля противопожарной безопасности АЭС
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) считает достаточной законодательную базу Украины для обеспечения противопожарной безопасности на атомных электростанциях.
Об этом говорится в письме ГИЯРУ в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) за подписью главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Михаила Гашева.
«За последние девять лет на АЭС Украины пожаров и техногенных аварий не случалось, не было ни одного отказа противопожарного оборудования систем, важных для безопасности (СВБ), что привело бы к остановке или разгрузке энергоблоков АЭС», - цитирует слова Гашева пресс-служба ГИЯРУ.
Также в письме ГИЯРУ к ГСЧС отмечается, что в рамках отраслевой комплексной сводной программы повышения безопасности на АЭС ведется постоянная реконструкция и модернизация противопожарного оборудования.
«Поэтому ГИЯРУ считает нецелесообразными предложенные ГСЧС изменения в статьи Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» в части государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности на АЭС», - отмечается в сообщении.
Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.