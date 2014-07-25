Цены на нефть держатся выше $107 за баррель

Цены на нефть Brent держатся выше $107 за баррель на фоне напряженности в некоторых нефтедобывающих регионах при слабом спросе и достаточном предложении, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,10 до $107,17 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $0,05 до $102,02 за баррель. На этой неделе цены колеблются в узком диапазоне, не показывая существенного роста даже при хороших макроэкономических показателях США, Китая и еврозоны.

"Очень необычно, что крупные геополитические события, включая Ирак, Украину и сектор Газа, почти не повлияли на цены. Мы можем сделать единственный вывод - в мире достаточно нефти", - сказал директор по инвестициям Ayers Alliance в Сиднее Джонатан Бэррет.

Ливия повысила добычу нефти до 500.000 баррелей в сутки, но пока не может открыть порт Брега, хотя правительству удалось договориться с бастовавшими охранниками, сообщил представитель Национальной нефтяной корпорации.

Евросоюз обсуждает ужесточение санкций против России на случай отказа Москвы от деэскалации украинского конфликта и может запретить российским госбанкам доступ к рынку капитала и европейским биржам, а также ввести ограничения в сфере оборонных и энергетических технологий.

Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2014 году с учетом слабых показателей США и Китая в начале года.

"Рынок, похоже, устраивают диапазонные торги. Никто из крупных игроков не стремится подтолкнуть рынок, а если объем торгов небольшой, нет возможности для резких колебаний", - сказал Бэррет.