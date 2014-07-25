Террористы заминировали подстанцию, питающую Донецкий аэропорт и часть города

Пророссийские террористы заминировали подстанцию, питающую электроэнергией часть Киевского района Донецка, в том числе и аэропорт.

Об этом говорится в сообщении энергохолдинга ДТЭК.

«Сегодня в 11:30 стало известно о заминировании подстанции, которая расположена на территории завода «Точмаш» в Донецке. Подстанция работает без персонала. В случае взрыва и повреждения оборудования без электроэнергии останутся жители и объекты городской инфраструктуры части Киевского района Донецка, подстанция Донецкой железной дороги, завод «Точмаш» и Донецкий аэропорт имени Прокофьева», - сказано в сообщении.

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Справка УНИАН. С марта 2014 года в Донецкой и Луганской области ведутся ожесточенные бои украинских силовиков с российскими наемниками.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».