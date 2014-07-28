«Нафтогаз» снизил доход от транзита российского газа на 17%

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2014 года снизила доход от транзита российского природного газа в страны Европейского Союза и СНГ до 9,03 млрд грн, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Согласно отчету, в натуральном выражении транзит российского газа территорией Украины за первое полугодие 2014 года сократился по сравнению с январем-июнем 2013 года на 7% - до 36,571 млрд кубометров с 39,353 млрд куб. м

Также в отчете сообщается, что «Нафтогаз» за 6 месяцев 2014 года реализовал на внутреннем рынке 15,814 млрд куб. м газа на сумму 30,443 млрд грн, в то время как в январе-июне 2013 года компания реализовала 15,796 млрд куб. м газа на сумму 31,994 млрд грн.

Читайте такжеУкраина хочет исключить любую возможность «Газпрома» контролировать ГТС

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.