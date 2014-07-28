Ривненская АЭС одобрила отечественную систему осмотра корпуса реактора

Система осмотра корпуса реактора ВВЭР-1000 – «Сократ», разработка украинских ученых, успешно прошла апробацию на энергоблоке №4 Ривненской АЭС во время планово-предупредительного ремонта, говорится в сообщении пресс-службы НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, одним из показателей надежности эксплуатации основного оборудования является контроль состояния металла.

«Последней внедренной новацией стало использование для внешнего осмотра корпуса реактора дистанционного манипулятора «Сократ». Требования по осмотру корпуса реактора установлены правилами и нормами и осуществляются раз в четыре года», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, использование современного устройства для осуществления осмотра корпуса реактора ВВЭР-1000 было включено в программу повышения безопасности энергоблока №4 Ривненской АЭС.

СправкаУНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн. кВт с 2004 года.

«Сократ» – разработка специалистов Учебно-аттестационного центра неразрушающего контроля Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ЦНК).