Скандально известный Кацуба уволен с должности замглавы «Нафтогаза»

Кабинет министров уволил 27-летнего заместителя главы «Нафтогаза Украины» Александра Кацубу, который уже четвертый месяц официально находится на больничном, в то время как СМИ сообщали о его нахождении за границей и участии в шикарной свадьбе во Франции.

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 23 июля 2014 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Кабинет министров назначил на должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу, который на этой должности заменил ушедшего в депутаты своего брата Сергея.

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Братья Кацубы известны многочисленными публикациями в СМИ, посвященными скандально известным «вышкам Бойко» и коррупционным схемам одиозного бизнесмена Сергея Курченко.