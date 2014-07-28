Частных газодобытчиков могут освободить от ренты при бурении новых скважин

Кабинет министров предлагает внести изменения в законопроект об увеличении налогообложения частных газодобытчиков, освободив их от уплаты ренты на новые скважины.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк на пресс-конференции 28 июля, призывая парламент вернуться к рассмотрению проваленных ранее законопроектах о реформировании ГТС и увеличении налогообложения.

«В парламент вносится предложение об освобождение на период до года от рентных платежей новых скважин. Только при условии, если эти деньги от ренты будут прямо поступать на спецсчета и отправляться на бурение новых скважин. Чтобы не говорили, что правительство только закручивает гайки. Нет. Мы даем возможность работать, только честно и прозрачно», - сказал он.

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Как ранее сообщал УНИАН, Министерство финансов выступает за увеличение налогообложения частных компаний, ведущих добычу нефти и газа в Украине, предлагая поднять им ставки платы за недропользование до 70% с 17,5%.

На долю частных газодобытчиков приходится около 25% от общего годового объема добытых углеводородов.