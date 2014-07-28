Соратник Меркель призвал Европу покупать меньше российского газа

Заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Михаэль Фукс считает необходимым ужесточить санкции против России.

Об этом он заявил в интервью немецкой общественно-правовой радиостанции Deutschlandfunk в понедельник, 28 июля, сообщает «Немецкая волна».

По словам политика, наиболее эффективной и жесткой санкцией против Москвы могло бы стать ограничение Евросоюзом импорта российского газа.

"Если мы будем импортировать меньше газа, валютные поступления в Россию уменьшатся", - аргументировал свою позицию Фукс. По его словам, в этом случае ЕС должен воспользоваться альтернативными источниками газа, в том числе заняться импортом сжиженного газа.

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По мнению Фукса, бизнес-круги в Германии поддержат позицию правительства ФРГ, несмотря на урон, который может принести немецким предприятиям ужесточение санкций против России.

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Ранее о готовности разделить тяжесть санкций заявили глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Ульрих Грилло и президент Федерального объединения немецких банков (BdB) Юрген Фичен, напомнил политик.