"Южный поток" может сократить украинский транзит на 60 млрд кубометров газа
"Южный поток" может забрать из украинского транзита около 60 млрд кубометров газа.
Об этом председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Обозреватель.
"Газопровод заберет из украинского транзита потенциально до 60 млрд кубометров газа. Сейчас этот транзит уже 86. Раньше он был 110-120. То есть, он уже упал. Из-за "Северного потока", - отметил Коболев.
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По его словам, после строительства "Южного потока", Украина может оказаться в очень сложном положении. Главная проблема здесь - отсутствие партнеров.
"Приведу интересную цифру. Сейчас украинскую ГТС можно оценивать в промежутке от 25 до 35 млрд долларов. Если не будет транзита, эта цифра будет меньше. Пожалуй, в два раза", - отметил Коболев.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Южный поток" будет построен в обход Украины, чтобы сохранить за "Газпромом" статус поставщика в Европу "номер один".