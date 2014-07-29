"Южный поток" может сократить украинский транзит на 60 млрд кубометров газа

Об этом председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Обозреватель.

"Газопровод заберет из украинского транзита потенциально до 60 млрд кубометров газа. Сейчас этот транзит уже 86. Раньше он был 110-120. То есть, он уже упал. Из-за "Северного потока", - отметил Коболев.

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По его словам, после строительства "Южного потока", Украина может оказаться в очень сложном положении. Главная проблема здесь - отсутствие партнеров.

"Приведу интересную цифру. Сейчас украинскую ГТС можно оценивать в промежутке от 25 до 35 млрд долларов. Если не будет транзита, эта цифра будет меньше. Пожалуй, в два раза", - отметил Коболев.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Южный поток" будет построен в обход Украины, чтобы сохранить за "Газпромом" статус поставщика в Европу "номер один".