«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пересмотреть контракт на транзит газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила газовому монополисту компании «Газпром» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет.

«На этой неделе мы направили письмо в ОАО "Газпром" с требованием сменить транзитный контракт. Этот процесс также начат», - сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Справка УНИАН. Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

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В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа, в противном случае, если российская компания не выполняет этого условия, вступает в силу положение «транзитируй или плати». «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают в течение последних четырех лет.