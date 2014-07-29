Увеличение рентной платы за добычу газа и нефти до 70% может убить отрасль - эксперты

Планы Кабинета министров по увеличению рентных платежей для нефте- и газодобывающих компаний с 17,5% до 70% убьют эту отрасль в Украине, при этом правительство не рассматривает увеличение платежей для сверхприбыльных бизнесов по добыче руд.

Об этом в комментарии УНИАН сказал старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква, который сообщил, что повышение рентных платежей за добычу железной руды с апреля является незначительным.

«Не стоит поднимать плату за газ до 70%, потому что это безумие, и расчеты там были взяты с потолка. Ведь очевидно, что когда поднимают рентную плату за добычу газа до 70%, а при этом ренту на руду оставляют в районе 5%, говоря, что «мы ее уже в 4 раза подняли» – это просто манипулирование цифрами», - сказал Саква.

По его словам, возможно, имеет смысл рассмотреть компромиссный вариант, когда нужно обоснованно поднимать ренту на все природные ископаемые одновременно (за исключением угля, добыча которого в Украине в целом убыточна). При этом эксперт подчеркнул, что игнорировать такую высокодоходную часть отечественной промышленности, как добыча железной руды, при этом полностью убивая нефте- и газодобычу, не правильно.

«В любом случае, добыча руды сейчас – это очень рентабельное занятие. Маржа на добыче руды очень высокая, и там есть, куда ставки поднимать», - добавил Саква.

С его мнением согласился экс-министр промполитики Валерий Мазур, который сообщил, что до апреля рента за добычу железной руды составляла 3,64 грн за тонну, при этом рыночная стоимость этой тонны колебалась в пределах 100 долларов.

Таким образом, по словам Мазура, при годовой добыче в объеме 80 млн тонн руды отечественные ГОКи продавали полезных ископаемых на 8 миллиардов долларов (при нынешнем курсе – около 100 миллиардов гривень), а государственный бюджет получал лишь 300 миллионов гривень рентных поступлений. Экс-министр промполитики отметил, что из-за этого в казну перечислялись копейки по сравнению с тем, что получали собственники ГОКов.

«В прошлом году только три горно-обогатительных комбината: Северный, Центральный и Ингулецкий (принадлежат группе «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского – УНИАН) показали чистую прибыль в 10 миллиардов гривень. При этом государство получало копейки, мизер. Это же ненормально», - отметил Мазур, добавив, что даже сейчас с 5% ставкой ренты невозможно узнать, выросли ли отчисления в бюджет.

Кроме того, он сообщил, что сверхприбыли из-за низких ставок по добыче полезных ископаемых получают добывающие предприятия находящегося под стражей в Австрии Дмитрия Фирташа. По словам Мазура, Фирташ контролирует Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский ГОК, которые добывают ильменит, цирконий и гафний, и которые, согласно предлагаемым изменениям в налоговый кодекс, не будут уплачивать увеличенные рентные платежи.

Эксперт подчеркнул, что сейчас рентная ставка за добычу ильменитовой руды составляет около 10 грн за тонну, при этом тонна циркониевого концентрата (извлекается из руды на ГОКах) стоит 3 тысячи долларов. По словам Мазура, правительству стоило бы привести ставку налогообложения по добыче руд к показателю 10-15% от стоимости готовой продукции. При этом необходимо обязать налоговые службы вести жесткий контроль по установлению рыночных цен на продукцию. «Если взять от 3 тысяч долларов 10% - то это будет 300 долларов рентных платежей государству, а не какие- то 10 грн. Вот в чем нюанс», - отмечает Мазур.

Это ни в какие рамки не лезет. В нынешнее время, когда каждая копейка нужна бюджету, с таким подходом скоро не будет средств, чтобы платить военным, учителям, медикам, пенсионерам. Идет разграбление государства через недра!» - подытожил Мазур.

Читайте такжеНалоги Яценюка: защитить олигархов и убить газодобычу

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по увеличению налогообложения, а также реформированию отечественной газотранспортной системы. Однако 24 июля депутаты отказались поддерживать указанные законопроекты, а после этого премьер-министр Украины Арсений Яценюк с трибуны парламента заявил о своей отставке. При этом, согласно Конституции Украины, Яценюк может покинуть пост главы правительства после того, как за это решение проголосуют большинство депутатов.

В конце марта парламент принял антикризисные законопроекты по увеличению налогообложения, в частности была установлена ставка рентной платы для добытчиков железной руды в размере 5% от стоимости готовой продукции, при этом ранее ставка составляла 3,64 грн с тонны добытой руды.

Вчера, 28 июля, Яценюк заявил, что правительство обложило налогами только одного олигарха Рината Ахметова, при этом подчеркнул, что пополнять бюджет должны и другие состоятельные бизнесмены. Для этого, по словам премьера, Кабмин повторно вносит в парламент законопроекты по изменениям в госбюджет и налоговое законодательство, а также по реформированию ГТС, и призывает депутатов поддержать эти проекты на внеочередном заседании парламента в четверг, 31 июля.